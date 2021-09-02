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美股中段跌35點

2021-09-02 列印
　　美國經濟數據好壞參半，外圍股市昨晚缺乏方向，美股杜指回吐，但納指則再創新高。杜指中段報三五三二五點，跌三十五點；納指則報一五三五九點，升一百點。滙控美國預託證券價格見四十一點五一港元，跌零點二九港元；騰訊則見五百點五九港元，升十二點一九港元。



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