港增一宗輸入個案無病徵已打兩針

本港新增一宗輸入個案，患者為一名三十二歲女子從希臘抵港，沒有病徵，入住北角華美達盛景酒店檢疫，三至四月曾在本港接種兩劑復必泰疫苗。同時，衞生署在上月底接獲四宗涉及十二至十五歲青少年，在接種疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，他們在接種復必泰疫苗後一至十四天內出現胸痛，情況穩定。四青少年打針後現心肌炎另外，本港日前與菲律賓及印尼完成認可疫苗接種紀錄，食衞局局長陳肇始表示，政府正與屬最高風險組別的部份國家，展開新疫苗證書的商討，包括東盟國家如泰國、馬來西亞等，令當地港人可以回港。她強調確認疫苗證書是重要議題，不希望出現假證書，相信泰國疫苗接種因屬政府計劃，在認證上較簡單。