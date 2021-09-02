接種率七成可全日面授 楊潤雄：未收到學校申請

莘莘學子又迎來新學年，教育局容許師生接種率達七成的學校或年級，恢復全日面授上課，但教育局局長楊潤雄昨指暫未收到學校申請，早前的學校調查顯示，有意或已打針的教師比例已達七成，官校更有逾九成教師已打針，局方下周會收集數據了解接種情況，目前不會強制教師打針。新學年下，學校維持半日面授課堂。創知中學校長黃晶榕指學生接種疫苗情況理想，初中達五成接種率，高中則有六成，而中六因有公開試壓力較希望全日面授，當中六成八人已打針，料九月中全級會達標可恢復全日授課。有中五學生坦言一年半後便要面對文憑試，若還未上全日課，憂慮成績和課程會跟不上。有小五生的家長憂慮半日面授會跟不上進度，冀盡快恢復全日面授。另外，對於學童人口減少是否以殺校應對，楊潤雄指現行制度可處理短暫人口上落，若長期的結構性變化，會跟學界商討如何處理。