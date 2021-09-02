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10．20集結案 何俊仁梁國雄及陳皓桓囚16月

2021-09-02 列印
　　前年十月九龍遊行案中，七名泛民人士於開審前，各承認組織或煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，法官胡雅文昨判刑，梁國雄及陳皓桓共判囚十六個月、何俊仁判囚十六個月、何秀蘭及黃浩銘判囚十四個月、吳文遠判囚十二個月以及楊森判囚十一個月。

　　七名被告被控前年十月十九日在終審法院外非法煽惑他人明知而參與未經批准集結；除何俊仁外，其餘六人同被控前年十月二十日組織及明知而參與未經批准集結兩罪。陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、楊森和吳文遠早前已因三案判囚，基於整體量刑原則，本案刑期同期執行。法官指本案中被告政治立場與判刑無關。被告明知遊行具切實風險，無任何措施避免動亂，被告所言和平不過空話。



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