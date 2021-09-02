補交資料再申領 延長多兩周

有多名市民昨天不滿未能取得二千元電子消費券，大批人湧到消費券秘書處查詢，有長者更情緒激動。政府其後宣佈，因應有部份市民未有察覺之前遞交的登記，資料有誤或不齊全，而未獲進一步處理，決定將補交資料的安排延長多兩周，至本月十五日。市民需要把填妥的書面表格，連同身份證複本親身或委託可信賴的人士，在辦公時間交到始創中心的消費券計劃秘書處。在本月十五日完成重新登記的市民，會在十月一日獲發放首期二千元消費券。民建聯（見圖）昨天指接獲過千名紙本申請人求助，指未能成功領取款項，原因包括早前遞交資料不齊全，很多長者不熟悉電話短訊，以至他們錯過更正的時效，未按時遞交補充資料等。該黨多名立法會議員昨午約見財政司長辦公室統籌專員王學玲表達意見。其中葛珮帆形容大部份求助人都是長者，質疑當局安排不當，昨日才讓有關人士得悉不能領取。