補交資料再申領 延長多兩周

市民需要把填妥的書面表格，連同身份證複本親身或委託可信賴的人士，在辦公時間交到始創中心的消費券計劃秘書處。在本月十五日完成重新登記的市民，會在十月一日獲發放首期二千元消費券。
民建聯（見圖）昨天指接獲過千名紙本申請人求助，指未能成功領取款項，原因包括早前遞交資料不齊全，很多長者不熟悉電話短訊，以至他們錯過更正的時效，未按時遞交補充資料等。該黨多名立法會議員昨午約見財政司長辦公室統籌專員王學玲表達意見。其中葛珮帆形容大部份求助人都是長者，質疑當局安排不當，昨日才讓有關人士得悉不能領取。
為抗擊新冠病毒，各界推谷針抽獎，其中信和集團送樓最矚目，第一輪抽獎昨天截止，吸引逾二百五十萬打了兩針的人登記，將於下周三抽出一名幸運兒，獨得價值一千萬元的單位。有KOL稱，若果中獎，會供父母入住享福。...
2021-09-02
陝西西安地鐵三號線日前發生一宗女乘客被地鐵保安強行拖下車的事件，女方被拖出地鐵衣衫不整。西安地鐵早前聲明，是該女乘客與人發生口角及肢體衝突後拒不下車，才被保安扯走。但網民質疑，地鐵保安有何執法權及怒罵...
2021-09-02
面對仍有最少一百名美國人滯留阿富汗，美國少數黨抨擊拜登政府，指責拜登撤軍決策失敗，據報早前更有共和黨眾議員已草擬好彈劾條款。總統拜登繼續形容撤軍是「最佳的決定」，又稱錯估塔利班控制阿富汗的速度。有傳媒...
2021-09-02
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原分行經理林頌宜表示，元朗YOHO Town第5座低層A室，面積433方呎，兩房間隔，原先叫價720萬元，議價後以715萬元成交，呎價16513元，屬...
2021-09-02
美國經濟數據好壞參半，外圍股市昨晚缺乏方向，美股杜指回吐，但納指則再創新高。杜指早段跌38點，至35322點，跌幅為0.1%。標普指數曾升0.2%，納指早段曾見15354的歷史新高，升幅為0.6%。 ...
2021-09-02
意大利將帥今夏奪得歐洲國家盃後未敢驕傲，主帥文仙尼指球隊要以上屆無法躋身世界盃的經歷為戒，翼鋒費達歷高基艾沙亦已經收拾心情，準備在周四世界盃歐洲區外圍賽C組主場對保加利亞，全力爭取士哥領軍大捷，讓球主客和讓兩球也捧「主勝」作過關膽。（有線601、661台周五凌晨2:45直播） 意大利於今夏歐國盃決賽擊敗英格蘭登上歐洲之巔，主帥文仙尼未有自滿，還以上屆世盃外附加賽出局為戒：「儘管我們剛奪歐國盃，但球隊會吸取上屆世盃外失敗經驗，要踢好每一仗爭取晉級。」歐國盃上陣四場入兩球的費達歷高基艾沙，更準備今晚對保加利亞打漂亮勝仗振奮軍心：「意大利上下都十分認真備戰今次國際賽周期，我也要盡...
2021-09-02
12星座運程 - 8月30日 天蠍：鮮花有良好溝通能力，善用機會，單身男士選紅玫瑰。 天秤：近期心情好，不妨出外走動一下，拍拖人士有好進展。 處女：你對金錢的看法積極，準備大賺一筆，因此減低風險...
2021-08-30
上周四晚，森美以全套擊劍服上陣，化身魔鬼教練為頭條娛樂FB專頁舉辦嘅《與星有個約會-森美親自教玩劍擊》打響頭炮，親自教導3位得獎幸運兒劍擊，個半小時嘅課堂娛樂資訊並重，每人都笑住離場，得獎者都話試玩完...
2021-09-02
新冠肺炎疫情持續一年零八個月，其間學校停課，改為網課，學童學習受到干擾。昨天是九月一日，新學年開始，不少中學老師已接種疫苗，仍約有一半學生卻未打針，雙方未一同達到七成打兩針的條件，只能半天授課。由於當局已要求老師在限期前打針，否則要定期檢測，故老師接種率將會上升，但十二歲以上至十九歲以下學童的接種率未達標，學校何時能夠回復全日面授課堂，取決於學生的打針進度。現在學校、老師、家長和政府都要齊谷針，安排學童盡快接種疫苗，讓學校回復正常教學，給學生更好的學習環境。 港府仍未決定十二歲以下人口何時開始接種新冠疫苗，現在年輕人谷針方向，放在十二歲以上至十九歲以下人口，他們正在中學求學...
2021-09-02
沙田馬場、馬場範圍內的見習騎師學校、以及通訊和科技中心，均於昨晨擇好吉時舉行拜神儀式，祈求新馬季事事順利。拜神儀式在馬會廂房舉行，全部馬會高層均有出席，不過因要保持社交距離，為免人擠，各部門都只派代表到場，而且分批上香，兩年前全體沙田職員排隊上香的場面，不再復見。 行政總裁應家柏表示，對於周日開鑼日的出賽馬陣容感滿意，畢竟只有兩場賽事出馬數目較少，尤其是特首盃的參戰馬陣容甚強，且有不少具潛質的新馬列陣，戲碼依然精采。應家柏又謂，雖然周日開鑼戰的入場人數，肯定較上季開鑼日多，但畢竟場內投注額佔全日總投注的比重不會太多，所以他預計周日賽事投注額會跟去季相若，料只會上升百分之三、...
2021-09-02