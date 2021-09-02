  • 2021年9月2日 星期四
  • 29º
  • 85%
熱門： 疫苗著數何韻詩大埔致命車禍蔡展鵬姜濤

日報新聞 > 港聞

國藥展出二代新冠疫苗 有效抗Delta變異毒株

2021-09-02 列印
國藥展出二代新冠疫苗 有效抗Delta變異毒株
Previous Next

　　國藥集團中國生物在中國服貿會展示四款新冠疫苗，其中包括抗變異毒株的二代疫苗，亦有兩款滅活疫苗升級版，能有效中和變異毒株，及另一款重組蛋白新冠疫苗，為全球領先針對病毒變異量身定做的廣譜重組新冠疫苗，從臨牀試驗情況看，能夠有效對抗Delta等變異毒株。此外，內地過去一日新增十九宗輸入個案，其中廣東佔六宗。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd