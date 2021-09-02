巴西研蝮蛇毒液份子 抑制新冠猴子體內繁殖

沙田馬場、馬場範圍內的見習騎師學校、以及通訊和科技中心，均於昨晨擇好吉時舉行拜神儀式，祈求新馬季事事順利。拜神儀式在馬會廂房舉行，全部馬會高層均有出席，不過因要保持社交距離，為免人擠，各部門都只派代表到場，而且分批上香，兩年前全體沙田職員排隊上香的場面，不再復見。 行政總裁應家柏表示，對於周日開鑼日的出賽馬陣容感滿意，畢竟只有兩場賽事出馬數目較少，尤其是特首盃的參戰馬陣容甚強，且有不少具潛質的新馬列陣，戲碼依然精采。應家柏又謂，雖然周日開鑼戰的入場人數，肯定較上季開鑼日多，但畢竟場內投注額佔全日總投注的比重不會太多，所以他預計周日賽事投注額會跟去季相若，料只會上升百分之三、...

2021-09-02