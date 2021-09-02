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巴西研蝮蛇毒液份子 抑制新冠猴子體內繁殖

2021-09-02 列印
　　巴西研究發現，當地一種蝮蛇毒液中的份子「肽」，可以抑制新冠病毒在猴子身上繁殖，抑制能力達七成五，有助研究抵抗新冠病毒的藥物。

　　團隊表示，巴西矛頭蝮蛇毒液中找到的「肽」，以抗菌特性聞名，能有效抑制新冠病毒的重要蛋白質，而相關成份可在實驗室合成，毋須捕捉毒蛇抽取毒液。團隊下階段會評估不同劑量產生的效果，及能否用作預防感染，未來期望可在人體細胞進行測試。



曾咬金牌名古屋市長確診

　　另一方面，早前因咬奧運金牌遭民眾批評的名古屋市長河村隆之確診。名古屋市長特別秘書上月二十九日確診，名古屋市當時稱，河村不是其密切接觸者，並當日起居家隔離，並接受核酸檢測，結果昨日確診。

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