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港人購海洋公園「入場證」半年內可超抵價盡情玩樂

2021-09-02 列印
港人購海洋公園「入場證」半年內可超抵價盡情玩樂
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　　海洋公園推出港人尊享優惠，全新「無限FUN入場證」讓香港居民以超抵價於九月一日至明年二月二十八日期間多次入場，購買入場證更可享總值高達四百二十元的迎新優惠，並可於園內指定餐廳、禮品店及停車場等享額外折扣優惠。

　　公園亦推出限時優惠，由九月一日至十月二十八日，訪客可以優惠價二百九十八元（成人）及一百七十九元（小童）購買平日入場門票（星期二、星期五及公眾假期除外）。門票同時附送價值三十元電子現金券供訪客於園內指定禮品店消費時使用。有關門票優惠及活動詳情可瀏覽海洋公園官方網頁。



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