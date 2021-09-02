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傳港大博士生方然涉「顛覆國家」

2021-09-02 列印
傳港大博士生方然涉「顛覆國家」
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　　網上昨天流傳香港大學社會學系博士生方然（見圖）涉嫌「顛覆國家政權」罪，在廣西南寧被當地國安人員帶走。港大校方回覆稱知悉事件，目前正了解。

廣西南寧被國安帶走



　　網上流傳自稱為方然父親方健忠所發出的微信信息。信息指，方然二○一八年入讀港大，主修勞工研究；他上周四被廣西南寧國家安全局帶走，以涉嫌「顛覆國家政權」帶至指定居所監視居住。方健忠在信息中求助，強調他的兒子並非犯罪份子。

　　根據港大官網，方然進入港大前，已經獲取北京清華大學社會學學士資格，過去也曾分別在非政府組織和社交媒體實習，兩個實習地點都是專攻中國勞工議題。

　　港大發言人回覆傳媒查詢，指大學知悉事件並正在了解中，校方會在有需要時為方同學和他的家人提供協助。

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