傳港大博士生方然涉「顛覆國家」

網上昨天流傳香港大學社會學系博士生方然（見圖）涉嫌「顛覆國家政權」罪，在廣西南寧被當地國安人員帶走。港大校方回覆稱知悉事件，目前正了解。廣西南寧被國安帶走網上流傳自稱為方然父親方健忠所發出的微信信息。信息指，方然二○一八年入讀港大，主修勞工研究；他上周四被廣西南寧國家安全局帶走，以涉嫌「顛覆國家政權」帶至指定居所監視居住。方健忠在信息中求助，強調他的兒子並非犯罪份子。根據港大官網，方然進入港大前，已經獲取北京清華大學社會學學士資格，過去也曾分別在非政府組織和社交媒體實習，兩個實習地點都是專攻中國勞工議題。港大發言人回覆傳媒查詢，指大學知悉事件並正在了解中，校方會在有需要時為方同學和他的家人提供協助。