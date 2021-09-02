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大埔墟兩死車禍 四歲童傷勢好轉

2021-09-02 列印
大埔墟兩死車禍 四歲童傷勢好轉
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　　三母子吉人天相！大埔上月發生恐怖奪命車禍，釀成二死八傷，當中危殆的四歲男童，留醫十日，傷勢終有所好轉，情況由危殆轉為嚴重，其懷有身孕的母親，情況則保持穩定。

　　大埔廣福道上月二十二日發生車禍，一輛的士在廣福道疑圖越線超車時，失控急剷安全島，猛撞正在過路的途人，部份人被捲入車底。其中一名五十九歲男子當場死亡，另一名女子延至翌日亦不治，另有八人受傷。



  涉案六十三歲的士司機被控一項危險駕駛導致他人死亡罪名，他兩度缺席應訊，目前仍在留醫。

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