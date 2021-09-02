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野豬離奇暴斃 小西灣月內六宗

2021-09-02 列印
野豬離奇暴斃 小西灣月內六宗
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　　小西灣有野豬連環身亡！有市民昨天於小西灣山上發現滿佈蒼蠅的野豬屍體（見圖），香港野豬關注組指同一地點有多隻野豬死亡，屬不尋常。

　　有市民昨天於小西灣龍躍徑旁邊一處發現一具成年野豬屍體，死豬倒臥草叢邊，身上滿佈蒼蠅，估計已死去一段時間，隨即聯絡香港野豬關注組。



　　關注組於社交媒體發文指，「同一處地點，這是一個月內至少第六宗的野豬身亡事件」，屬不尋常，已聯絡政府部門，並替屍體進行化驗。上月二十八日，小西灣山上有野豬死亡，其間傳出腐爛味道。

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