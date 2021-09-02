顧客：仍有過萬元療程未用 勞工處關注事件 三美容按摩院突然停業

三間美容按摩店「悅榕莊」、「Dr. Protalk」及「水云莊」昨突然暫停營業，多名顧客指仍剩下不少療程未完成，部份甚至涉及數萬元。有政黨指暫收到逾一百四十宗求助、涉總金額達五百八十萬元。約二十名「悅榕莊」員工昨午亦到勞工處求助。勞工處表示非常關注事件，正跟進了解。「悅榕莊」、「Dr. Protalk」和「水云莊」突然暫停營業，有「悅榕莊」顧客昨在網上群組發文，並上傳一張「悅榕莊」向顧客發出的短訊截圖：「本公司因內部重整暫停營業，直至另行通知，期間已預約的療程將會自動取消，不便之處，敬請原諒」。消費者委員會指昨日收到相關查詢，促請相關美容集團盡快釐清情況，向消費者交代會否影響提供的服務，例如如何處理已購買預繳套票的服務安排，以釋除疑慮，若在提供服務方面有任何變動，亦應及早通知消費者。消委會提醒預繳式消費存在一定的兌現風險，故消費者於預繳任何產品及服務套票前，須先考慮實際需要，付款後亦應妥善保留有關服務合約、收據等文件，方便日後追討賠償。有光顧「悅榕莊」逾十年的顧客表示，仍有過萬元的療程尚未使用，近期亦難以預約服務，未想過突然會停業；多名網民留言指自己仍剩下不少療程未完成。約二十名「悅榕莊」員工昨午到旺角政府合署勞工處求助。有到場的員工指他們昨早到分店上班，才知悉事件，希望公司能夠交代。有員工指公司曾拖糧三個月勞工處指正跟進了解情況，並已接獲部份員工求助。民主黨消費者權益政策發言人袁海文指，已收到逾一百四十宗相關求助，金額由三千二百元至四十萬元不等，當中有九成苦主使用信用卡付款，擔心預繳套票的顧客不獲退款；同時，有求助的員工指七月時公司曾拖糧三個月。