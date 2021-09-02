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猛搖男嬰致嚴重智障 地盤工囚四年兩月

2021-09-02 列印
　　二十七歲地盤工於一六年協助妻子照顧十三個月大託管男嬰，為他洗澡時聲稱男嬰大哭並出現呼吸困難，慌張下搖晃男嬰數次，永久破壞其神經系統，至今近六歲嚴重智障，出現視力受損、痙攣、腦部麻痹；不能正常飲食，並須卧牀。被告昨於高等法院承認虐兒罪。法官黃崇厚直斥被告行為令男嬰一生盡毁，造成悲劇性後果，判囚四年兩個月。

　　黃官指男嬰X案發時僅約一歲，命運掌握在被告梁碩豪手中，X沒有能力反抗及求助。但接納本案為單一虐兒事件，被告沒有計劃犯案，醫療報告指X遭猛烈搖晃或撞擊而受傷；黃官認為X被施加的力度一定非常大。X母亦因事件而感到自責，患上創傷壓力後遺症，一度有自殺念頭。



　　辯方求情指被告對事件感到後悔，黃官指法庭須判處阻嚇性刑罰，以六年半作量刑起點，被告認罪扣減三分一，再因案發至今近五年，接納對被告造成一定壓力，酌情減刑兩個月，共判囚四年兩個月。

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