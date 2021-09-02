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秀茂坪扶手梯啟用 環境光亮方便長者

2021-09-02 列印
■扶手電梯共長一百六十米，連接曉光街至曉明街。
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　　秀茂坪梁式芝書院旁邊至翠屏曉明街的扶手電梯，歷時三年工程後，昨日正式啟用。扶手電梯共長一百六十米，連接曉光街至曉明街，據了解，是現時香港第三長的扶手電梯。

　　有使用者向傳媒指扶手電梯較以往省時一半，而且環境光亮較安全，方便不少長者。觀塘區議會因應曉明街附近舊路窄曲不安全，亦出現治安問題，在二○一七年通過議案興建該扶手電梯，造價近八千萬元；據現場告示，扶手電梯每天運行時間為早上六時半至晚上十一時半。



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