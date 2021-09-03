﻿被指太近聚星樓 影響風水 屏山建過渡房屋 原居民反對 三度受阻

社企「要有光」在元朗屏山興建過渡房的計劃，引起原居民質疑太接近古蹟聚星樓，並擔心影響風水。「要有光」修改設計，擬加建風水池，但原居民不收貨，早前圍封聚星樓，謝絕公眾參觀，更揚言升級反對行動。「要有光」上周五第三次向城規會提出延遲申請獲批，有原居民稱是好事；「要有光」則慨歎「見步行步」。「要有光」獲財團以象徵式租金一元，使用屏山文物徑附近三塊土地二十八年，面積合共二點八萬呎，擬興建過渡性房屋「光村」，供一百戶短期貧窮戶居住，希望增加他們的上流機會。不過，地點毗鄰屏山文物徑，以及達德公所等古蹟，更與聚星樓只有一街之隔，引起該古蹟擁有者、屏山鄧氏原居民反對。該項目去年十一月提交規劃申請，其後兩次申請延期，並於八月二十七日第三次獲批延期考慮規劃的申請。元朗區議員張智陽指，有屏山村民架起棚架圍封聚星樓，並掛上寫有「誓死保護屏山古蹟文物」橫額。身為鄧氏後人的時裝設計師鄧達智表示，原居民對光村計劃感到憤怒，認為選地欠妥當，忽略對歷史古蹟的保育，批評當局欠缺保育意識。鄧續指，有關機構沒與原居民商討，原居民非常被動。社企感無奈對於興建光村申請再度延期，「要有光」創辦人及行政總裁余偉業感到無奈，他透露，已降低樓高，矮過附近村屋，並縮減戶數，同時增加公共空間，亦應村民要求加建風水池，也準備擴大。他解釋，非常欣賞聚星樓及文化徑附近的文化氛圍，認為可激勵短貧戶子女認真讀書，爭取向上流動的機會。余指，先前曾與原居民接觸四、五次，對他們反對，屬意料之外，但理解他們的擔憂，會盡量滿足要求。他指，光村落成日期無奈一拖再拖，期望可與居民繼續商討可行方案。對於光村項目三度延期，鄧達智聞訊後稱：「實在太好了！」余則表示：「唯有見步行步！」記者方巧婷