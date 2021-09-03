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﻿港碩果僅存古塔 庇佑氏族逾600年

2021-09-03 列印
﻿港碩果僅存古塔 庇佑氏族逾600年
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　　聚星樓是本港碩果僅存的古塔，位於屏山鄧氏氏族聚居地，於十四世紀明初，由鄧族第七世祖鄧彥通所建，至今超過六百年歷史，一直庇佑屏山鄧氏子孫，於○一年被列入法定古蹟。

　　聚星樓又稱文塔，據鄧族父老相傳，聚星樓矗立的位置原是河口，面對后海灣，興建聚星樓是為了「擋北煞，驅洪水，振文運」，承接青山的山勢，庇佑屏山鄧氏的子孫文運昌盛。「聚星樓」亦有聚集文魁星的意思，屏山鄧氏在清代人才輩出，在科舉考試中屢獲功名。



　　聚星樓為六角形的建築物，以傳統青磚砌成，高約二十米，現有三層。各層之間建有造型獨特的屋簷。上層供奉着魁星，魁星據說是主宰文運，掌握功名的神，中層為聚星樓，下層供奉關公，正面各層均有吉祥刻字，由上而下分別是「凌漢」、「聚星樓」和「光射斗垣」。
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