數百人排隊 即日籌中午前派完 消費券補交資料長者呻「被整蠱」

有人連日舟車勞頓守候
旺角始創中心的消費券秘書處查詢昨早九時開門，但有長者六時就到來排隊，人數多達數百人，由於人太多，職員安排他們在商場外等候。現場可見，人龍纏繞始創中心近半個圈，從彌敦道入口起，一直延伸至西洋菜南街。
許多長者不滿，有婆婆指前日已來輪候，被告知要領籌，今日再來，仍要輪候多個鐘頭，形容「點知，話申請失敗喔，搞啲咁嘅嘢，連累咁多婆婆嬸嬸、跛腳都要嚟，好唔方便，唔畀好過。」有伯伯指：「幾辛苦，暈暈哋咁企係度……我都唔知邊個發明呢個消費券，o依家五千蚊，變成大家怨氣都發泄係政府身上面，你政府根本係為民着想，定係整蠱我哋？」有來自葵涌的市民批評補交的資料繁複，形容「點知要搞咁多嘢？」此外，有遞表人士不滿被安排在拿籌的隊伍，與保安員口角，場面一度混亂。中午前，即日籌派完，須派翌日籌。中午後人數減少，職員在秘書處樓上一層設置等候區，讓市民坐着輪候。
財政司辦：增人手加快處理
財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，部份市民以書面申請，但資料不齊全，如沒有簽名、沒附身份證複本、沒填報所需資料、填錯資料、無按短訊提示補交資料，甚至沒留電話等。她解釋，有未交齊資料的市民，不知自己沒成功登記，至無法領取消費券，才發現問題，於是多人在秘書處輪候。
王學玲強調，政府延長重新登記的期限至本月十五日，在未來兩個周六秘書處會開放，並增配人手加快處理個案。在限期前補交資料的市民，可在十月一日收到首期二千元消費券，呼籲不要心急湧向秘書處。
政府指，共收到約六百九十萬份消費券登記，其中約五十萬份申請，因資料不齊等原因，未獲進一步處理。此外，同一登記人或遞交多份登記，政府沒當中涉及的確實人數。