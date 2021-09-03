數百人排隊 即日籌中午前派完 消費券補交資料長者呻「被整蠱」

政府前天向八十一萬名以書面申請，或較後才完成電子登記的市民，派發首期二千元電子消費券，不少長者稱未收到錢，數百人昨早到消費券秘書處輪候查詢，即日籌中午前派完，有長者連續兩天來，不滿須補交的資料太繁複，質疑當局「係為民着想，定整蠱我哋？」政府澄清，約五十萬份申請因資料不齊等原因而未獲處理，強調市民本月中前補交資料，可於十月一日收到首期消費券。為疏導人流，秘書處未來兩個周六會辦公。有人連日舟車勞頓守候旺角始創中心的消費券秘書處查詢昨早九時開門，但有長者六時就到來排隊，人數多達數百人，由於人太多，職員安排他們在商場外等候。現場可見，人龍纏繞始創中心近半個圈，從彌敦道入口起，一直延伸至西洋菜南街。許多長者不滿，有婆婆指前日已來輪候，被告知要領籌，今日再來，仍要輪候多個鐘頭，形容「點知，話申請失敗喔，搞啲咁嘅嘢，連累咁多婆婆嬸嬸、跛腳都要嚟，好唔方便，唔畀好過。」有伯伯指：「幾辛苦，暈暈哋咁企係度……我都唔知邊個發明呢個消費券，o依家五千蚊，變成大家怨氣都發泄係政府身上面，你政府根本係為民着想，定係整蠱我哋？」有來自葵涌的市民批評補交的資料繁複，形容「點知要搞咁多嘢？」此外，有遞表人士不滿被安排在拿籌的隊伍，與保安員口角，場面一度混亂。中午前，即日籌派完，須派翌日籌。中午後人數減少，職員在秘書處樓上一層設置等候區，讓市民坐着輪候。財政司辦：增人手加快處理財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，部份市民以書面申請，但資料不齊全，如沒有簽名、沒附身份證複本、沒填報所需資料、填錯資料、無按短訊提示補交資料，甚至沒留電話等。她解釋，有未交齊資料的市民，不知自己沒成功登記，至無法領取消費券，才發現問題，於是多人在秘書處輪候。王學玲強調，政府延長重新登記的期限至本月十五日，在未來兩個周六秘書處會開放，並增配人手加快處理個案。在限期前補交資料的市民，可在十月一日收到首期二千元消費券，呼籲不要心急湧向秘書處。政府指，共收到約六百九十萬份消費券登記，其中約五十萬份申請，因資料不齊等原因，未獲進一步處理。此外，同一登記人或遞交多份登記，政府沒當中涉及的確實人數。