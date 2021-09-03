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本港月來再錄零確診

2021-09-03 列印
　　香港抵抗新冠肺炎，持續取得進展。本港昨日沒有任何新增新冠肺炎確診個案，是自七月三十一日以來再一次「歸零」。本港過去十四天累計錄得七十一宗確診個案，全屬輸入個案。

　　此外，政府表示，鑑於檢測服務承辦商「華大基因」今年一月底至四月期間曾涉及數宗事故，早前委託香港品質保證局向該化驗所進行第三方審核，並提出多項建議，「華大基因」已在短時間內作正面跟進及改善，政府將於本月起容許該化驗所恢復營運流動採樣站。



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