樂富廣場打針送米 即日籌中午前派完

打針有飯食。領展昨天在樂富廣場舉行外展接種服務，現場完成接種可獲贈一公斤香米，一針一包。打針有米送下，昨早現場未開放已有約三十人排隊攞籌，大部份是長者。樂富廣場昨天的打針派米活動，全日有三百八十個名額，部份人預早登記，亦設即日籌，接種疫苗後每人可獲一公斤金鳳白米。大會指，若即日到場人太多，將設七十五個名額，送他們到界限街體育館疫苗接種中心打針。活動原在十時開始，但大會提早開放接種，未到十一時已派出所有籌號。公務員事務局局長聶德權早上到樂富廣場，視察外展隊到場為市民打針情況。他在社交平台指，現場有醫生為長者提供健康諮詢，形容反應熱烈，預計為超過四百五十人接種，其中約三百八十人即場接種，另有近一百人由專車送往界限街體育館接種疫苗。