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美股中段升149點

2021-09-03 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報三五四六一點，升一百四十九點；納指則報一五三七三點，升六十三點。滙控美國預託證券價格見四十一點六一港元，升零點二六港元；騰訊則見四百九十八點二八港元，升二點二八港元。紐約期金報每盎司一千八百一十四點五美元，跌一點五美元；紐約期油報每桶七十點三九美元，升一點八美元。



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