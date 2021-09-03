假冒業主賣樓呃6000萬 12人被捕包括大律師

業主要留意！有法律界等人組成犯罪團夥，利用假身份證辦樓契，扮業主變賣舊樓。不法之徒專挑舊樓及空置物業落手，其中有人於業主死去二十一年後突出售單位，並聯絡市建局洽談收購事宜，惹起局方懷疑，交警方調查，揭發有不法份子串謀律師樓及財務公司從事多宗「物業騙案」，行動中拘捕十二人涉嫌串謀詐騙，涉逾六千萬港元。據知，被捕者中包括大律師蕭震然。訛騙案調查組總督察陳日淮表示，巿建局去年發現土瓜灣舊區的樓宇交易懷疑有詐，轉介警方商罪科跟進。案情指，區內一個位於榮光街的物業早於一八年中納入榮光街/崇安街的發展項目，惟巿建局一直無法聯絡業主處理收購事宜。直至去年九月有男子主動聯絡局方，指受新業主委託代為與局方洽談收購事宜。經查證後，發現業主於買賣合約的簽署不一，並得悉單位原業主早於一九九九年去世，但單位事隔二十一年至於去年八月才被出售。市建局被騙款商罪科深入調查，發現有人於去年五月至本年三月期間，在未獲原業主授權下另盜取七個物業的業權，有關物業至少達四十四年樓齡，並集中於土瓜灣及北角等地。警方指，這個犯罪團夥主要針對樓齡偏高、無任何按揭貸款，以及長期無人打理的空置單位，串通個別律師樓律師、師爺及財務公司職員，用虛假身份證明文件辦理「遺失樓契宣誓聲明」，從而取得新樓契，再串謀財務公司的職員，抵押物業取得貸款，直接瓜分款項，或將物業透過地產代理變賣，從中獲利。警方前日在多區以涉嫌串謀詐騙拘捕十二名男女，當中包括律師及財務公司職員等人員。據了解，被捕大律師是蕭震然與妻子。律師會會長陳澤銘指，律師會不會就個別案件作出評論，但會認真看待詐騙事件。警方提醒買家作任何樓宇交易前，應委託信譽良好的律師樓核實相關人士身份，同時應定期上門檢查空置物業。