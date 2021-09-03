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教職員疫苗接種率 楊潤雄：津校直資料有八成

2021-09-03 列印
　　教育局要求，學校師生的新冠疫苗接種率分別達七成，方可恢復全日面授課堂。

  教育局局長楊潤雄表示，昨日已發信給學校，了解教職員及學生打針的情況及數字，他指，現時官校教職員已有九成接種率，相信津貼及直資學校亦會有八成。楊潤雄指，希望開學後校方向學生及家長多解釋，估計學生接種率或會提升。直至昨日早上，雖然仍未有學校正式申請全日面授課堂，但過去都有個別校長計劃申請，故相信將有學校能恢復全日面授。



  他稱當局要在防疫及學生發展方面取得平衡，需要聽取業界、家長、專家的意見。

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