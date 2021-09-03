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日發現兩輸入個案 帶新冠變種Mu病毒

2021-09-03 列印
■日本發現兩宗Mu變種病毒輸入個案。
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　　世界衛生組織日前將具有抗藥性風險的Mu新冠變種病毒，列為「待觀察變種病毒」。日本公佈六月和七月在機場進行病毒檢測時，首度發現兩宗Mu變種病毒輸入個案。Mu變種病毒於今年一月在哥倫比亞被發現，初步數據顯示Mu對抗體更有抵抗力，至今已有三十九個國家報告Mu病例。日本兩宗Mu變種病毒輸入個案，患者分別是四十及五十多歲的女性，均沒有症狀，分別來自阿聯酋和英國。

　　全球繼續加緊為民眾接種疫苗，但美國國家廣播公司引述美國疾控中心數據報道，美國自今年三月起，合共至少棄置一千五百一十萬劑疫苗，數量更可能被低估；報道指一般而言，疫苗接種站將疫苗丟棄原因很多，包括疫苗瓶身破裂、稀釋疫苗錯誤等。



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