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武漢抗疫有功 三護士獲嘉許

2021-09-03 列印
　　內地前天新增一宗本地病例，患者來自雲南。中國紅十字會昨天舉行第四十八屆南丁格爾獎獲獎情況新聞發佈會，三名於去年支援武漢抗疫工作的護士獲獎，為今屆獲獎人數最多國家。南丁格爾獎章是紅十字國際委員會所設立的國際護理最高榮譽獎。

　另外，台灣新增一宗本地個案，台灣疫情指揮中心表示，由台積電、鴻海永齡、慈濟三間企業和民間團體共同捐贈的一千五百萬劑BioNTech（復必泰）疫苗，首批九十三萬劑疫苗於昨早抵台，初步規劃優先開放予十二歲至十七歲青少年接種。



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