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憂子女染疫致精神緊張 1%受訪家長萌死念

2021-09-03 列印
　　疫情容易對人構成壓力，專門為留院嚴重疾病病童家庭，提供臨時家園及心理社交支援的香港麥當勞叔叔之家，在六月訪問了一百零九名現時及曾經入住的病童家長，發現六成八家長擔心子女在日常生活中、到醫院治療期間受感染，當中四成八因而精神緊張，其中約百分之一受訪者曾有自殺念頭。

　　亦有家長表示，長時間同困一室令家人之間的摩擦增加，四成四受訪者容易遷怒子女；機構建議無論大人小朋友都應多與人傾訴，自然可以緩解壓力。



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