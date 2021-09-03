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「雲頂夢號」復航滿月 接待逾兩萬港人

2021-09-03 列印
　　郵輪「公海遊」復辦逾一個月，首間復航的郵輪公司昨指出，「雲頂夢號」於七月三十日復航滿一個月，共接待逾兩萬名香港旅客，一直保持零疫情紀錄，證明疫情防控機制完善有效。

　　雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，「雲頂夢號」為香港郵輪旅遊業重啟創下重要里程碑，自恢復香港母港運營以來，市場反應熱烈，復航初期的大部份航次經已爆滿。



　　此外，調查顯示，「雲頂夢號」海上遊航線的旅客中，有五成半是兩代至三代同堂的家庭旅客，可見現在的郵輪旅客更熱衷與至親好友一同出遊。

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