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總商會第四輪抽獎 500人獲太古購物券

2021-09-03 列印
■第四輪抽獎由太古地產獨家贊助。
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　　社會各界繼續「谷針」，香港總商會昨日舉行「香港做得到！幸運大抽獎」 第四輪抽獎，共有五百名已接種新冠疫苗的香港居民，贏得由太古地產送出、總值五百萬港元的購物禮券。第四輪抽獎由太古地產獨家贊助，太古地產主席白德利主持，隨機抽出五百位幸運兒。

　　每位得獎者將獲得一萬港元的購物禮券，可於太古地產旗下香港商場使用。總商會稍後還有三輪抽獎。



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