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選委會選舉日 3000警力佈防

2021-09-03 列印
　　中央及特區政府早期完善本港選舉制度，選委會界別分組選舉將於本月十九日舉行，選管會當日在港九新界共設五個投票站，朝九晚六開放供選民投票。據悉，警方經初步風險評估後，認為出事風險不高，當日會預留近三千警力，在票站及周邊地區佈防，確保選民可安全投票，票站投票能順利進行。

　　消息人士向傳媒表示，確保選委會選舉順行進行是非常重要的工作，警方會作全方位評估部署，並視乎未來十多天情況再作檢討。



  另外，民建聯有超過一百名成員競逐選委，期望選委會能選出有擔當、有能力的行政長官及立法會議員。

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