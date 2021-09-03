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金茂坪戲院最快本月拆卸重建

2021-09-03 列印
金茂坪戲院最快本月拆卸重建
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　　荒廢已久的秀茂坪金茂坪戲院（見圖）屢傳清拆。戲院業主華懋集團回覆傳媒查詢時表示，戲院預計本月或下月開始拆卸重建，並期望在上址重建「香港電影文化中心」，冀二○二四年可啟用。

　　華懋集團回覆傳媒查詢時指，金茂坪戲院拆卸重建後，期望能在二○二四年第四季完成及開放使用，改善社區環境及娛樂設施，為社區注入活力，並協助推動電影文化欣賞及香港電影業的持續發展。



　　金茂坪戲院位於秀茂坪曉麗苑，在一九七八年開業，至九十年代不敵電影巿道蕭條結業，由於曾傳出靈異傳聞，被形容為「猛鬼戲院」。華懋早前曾指有意活化金茂坪戲院，為社區提供藝文場地，目的是推動本港電影業發展。

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