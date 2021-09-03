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港隊輪椅羽球小組賽 首仗直落兩局輕鬆取勝

2021-09-03 列印
港隊輪椅羽球小組賽 首仗直落兩局輕鬆取勝
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　　在東京殘奧新增的輪椅羽毛球賽事，兩名港隊代表昨都旗開得勝。世界排名第二的陳浩源（見圖）及世界排名第三的朱文佳，分別在各自參賽級別的小組賽首仗，以直落兩局輕鬆擊敗對手。

　　在WH2級男子單打首場小組賽，陳浩源僅花二十七分鐘擊敗法國球手雅各布斯。陳浩源今日中午會與東道主日本選手、世界排名第六的梶原大暉爭取首名出線四強。三十六歲的陳浩源賽後指首次出戰殘奧，感覺與其他比賽不同，很期待與梶原大暉的比賽。



　　同時，朱文佳在短肢組SH6級男子單打首場小組賽，只花二十五分鐘輕取英國球手庫姆斯。三十歲的朱文佳今日將硬撼另一位英國選手、應屆世界冠軍Jack Shephard，爭取首名出線四強。

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