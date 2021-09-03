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硬地滾球雙人小組賽 港隊兩連勝

2021-09-03 列印
　　東京殘奧硬地滾球賽事，港隊昨在兩個級別的雙人賽小組賽先拔頭籌，雙雙取得小組賽兩連勝，今日繼續出戰兩場比賽力爭佳績。

　　在BC4級雙人賽，梁育榮夥拍劉慧茵上午對戰東道主日本隊獲勝。兩人下午再上陣對戰哥倫比亞組合，順利勝出。在BC3級雙人賽，何宛淇聯同謝德樺迎戰葡萄牙組合，順利擊敗對手；兩人下午對戰日本組合亦勝出，同樣奪得小組賽兩連勝。



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