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羅湖懲教所打擊在囚非法活動

2021-09-03 列印
　　羅湖懲教所管方昨日調派區域應變隊及警衛犬隊，打擊在囚人士的非法活動，個別還押在囚人士企圖在院所內建立勢力。有傳媒引消息指，涉事包括涉違《香港國安法》還柙的前南區區議員袁嘉蔚；懲教署長胡英明曾到場指揮。管方近日接獲情報，個別在囚人士企圖建立勢力，並積極聯絡其他還押在囚人士參與，隨即對目標人物進行嚴密監察。管方昨早對目標人物的工作地點進行突擊搜查，並發現目標人物和其餘五名在囚人士藏有違禁品，前線人員即時對她們採取紀律檢控。

18滋事份子隔離調查



　　下午近四時，其工作地點有十八名在囚人士集體要求管方取消對該六名在囚人士紀律檢控，否則會有進一步行動。署方即時採取行動，調派區域應變隊及警衞犬隊到羅湖懲教所支援，將該十八名滋事份子隔離調查。　

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