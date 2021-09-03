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吸水膨脹幅度超標 膠珠玩具或致兒童窒息

2021-09-03 列印
　　香港海關昨日公佈，早前在市面發現一款不安全膨脹膠珠玩具（見圖），在吸水後膨脹，其直徑的膨脹幅度超出安全標準可容許幅度逾四倍，有令兒童窒息的潛在危險，提醒家長應立即停止讓兒童把玩該款玩具。

　　海關指早前從一間位於屯門的玩具及文具零售商試購一款膨脹膠珠玩具作安全測試，結果顯示膠珠在吸水後膨脹幅度，超出安全標準可容許幅度逾四倍；如被兒童吞下，會有引致窒息的潛在危險。海關搜查涉案玩具及文具零售商，並發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款玩具。



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