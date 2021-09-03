吸水膨脹幅度超標 膠珠玩具或致兒童窒息

領展樂富中心昨天舉行外展接種服務，以便利長者打針，即場打針者獲贈一公斤白米，加上有醫生即場提供諮詢服務，反應熱烈，全日為逾四百五十人接種，其中三百八十人即場打針，另近一百人由專車送往附近接種中心。這次深入社區的注射服務，既方便普羅大眾，更附送甜頭，還解答市民的健康疑問，可說一石三鳥，當局要再接再厲，多辦地區外展接種行動。 商界各項谷針大抽獎開始公佈結果，以抽獎谷針，效力陸續顯現，餘下來要透過其他方法谷針，尤其為接種率偏低的長者多着想。昨天外展打針一舉成功，帶來啟示，不少居民對落樓即可以打針稱方便快捷，不用他們花時間上網預約，也不需舟車勞頓。特別是長者，即使想打針，但不了解政...

2021-09-03