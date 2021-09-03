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中大：心肌肥大病人 較高機會患法布瑞氏症

2021-09-03 列印
中大：心肌肥大病人 較高機會患法布瑞氏症
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　　基因遺傳病「法布瑞氏症」的患者，因身體無法製造正常酵素，導致細胞內的代謝廢物未能被分解，繼而積聚在不同器官，引發心臟衰竭或末期腎病等。中大早前就相關疾病進行篩查研究，推算本港或有一萬二千多人患上此病。中大醫學院內科及藥物治療學系心臟科教授李沛威表示，研究發現如患者祖籍潮州、有心臟衰竭或心律不正的心肌肥大患者有較高可能性，確診法布瑞氏症，有患者延誤近十八年才確診。

　　李沛威建議，若心肌肥厚病人出現心臟衰竭或心律不正，醫生應檢測是否有「法布瑞氏症」。現年六十二歲的陳先生（見圖）輾轉在公立醫院證實患上心律不正及心肌肥厚，遂參加中大醫學院的研究及家族篩查，結果顯示，他的姊姊、三位弟妹及其部份子女，也確診「法布瑞氏症」。



　　腦神經科專科醫生盛斌表示，本港確診者經臨牀評估後，可獲處方酵素替代療法，以補充體內酵素，有助維持主要器官的生理功能。

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