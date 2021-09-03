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正街街市擬2024年關閉 租戶遷往西營盤街市

2021-09-03 列印
正街街市擬2024年關閉 租戶遷往西營盤街市
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　　政府於二○一八年的《施政報告》中表明，正全面審視現有公眾街市的使用情況及發展潛力。根據食環署近日向中西區區議會提交的文件指，計劃整合西營盤的正街街市（見圖）和西營盤街市，以騰空正街街市設立醫療衞生相關設施。署方初步計劃於二○二三至二四年度關閉正街街市。

　　食環署在文件中表示，正街街市於一九七六年落成，現共設有四十六個攤檔，出租率為七成四。西營盤街市則於一九九九年落成，共設有九十三個攤檔，出租率為九成。署方建議，在現時空置的西營盤街市一樓，設置新的攤檔及預留該街市的空置攤檔，用作遷置正街街市售賣乾貨、濕貨、水果或經營服務行業的租戶；正街街市經營熟食攤檔的租戶，將獲安排遷置至其他食環署轄下指定街市的空置熟食攤檔。



　　政府會考慮向受影響的正街街市租戶，發放一筆過特惠金。

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