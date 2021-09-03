﻿梁仲豪被盜1460萬元珠寶﻿ ﻿三菲傭認罪還柙候判﻿

新世界發展前執行董事梁仲豪位於深水灣洋房寓所，所聘菲傭於一八至一九年間盜竊梁妻近二百件珠寶首飾，總值約一千四百六十萬元，菲傭向侄女及表姊訛稱為僱主慷慨送贈，再拜託二人協助典當財物，梁妻另需以逾一百四十五萬元才能贖回部份珠寶，屬香港有史以來最高金額的菲傭盜竊案。三名菲傭早前承認盜竊罪及處理贓物罪共十六項罪名，昨在高等法院求情指，為了盡快籌集母親醫藥費才盜取財物，暫委法官布思義把案件押後至下周二判刑，三人需還柙候判。四十七歲首被告Nones Carmelita Galay為新世界發展前執行董事梁仲豪及其妻子Liang Helen Frances的家傭，在位於深水灣的洋房寓所工作；三十二歲次被告Nones Maricris Galay為首被告的侄女；五十一歲第三被告Alagna Cristina Noble為首被告的表姊，三名被告在香港為不同家庭工作。首被告承認六項盜竊罪，次被告承認四項處理贓物罪、第三被告承認六項處理贓物罪。首被告昨透過律師代表求情時指，其母親於案發期間患病，她為了盡快籌集醫藥費才盜取女僱主的財物，次被告及第三被告則相信首被告的僱主慷慨送贈涉案珠寶，為了首被告籌錢才願意協助首被告；第三被告亦指自己曾協助女僱主贖回涉案珠寶。首被告求情稱為母籌醫藥費案情指，首被告於二〇一八年六月十七日至二〇一九年九月四日期間，盜取總值約一千四百六十萬元、近二百件珠寶首飾，包括三十八條頸鏈、二十三隻手鐲、四十對耳環、十六條手鏈、兩條共重二百三十七克的金條、二十五隻戒指、三十一個金幣、四隻名錶、十三個吊墜、一個胸針、現金四千港元，以及約值十二萬三千元的其他名貴首飾。次被告及第三被告把涉案贓物拿到當舖典當獲逾百萬元後，全部贓款歸還予首被告。而警方在二〇一九年七月巡查當舖時發現首被告有可疑的典當紀錄，到梁家上門調查，揭發本案。