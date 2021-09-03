﻿Delta肆虐疫情急彈﻿ ﻿無打針者死亡率高﻿

新冠病毒大流行一年半仍未遏止，不過疫苗接種率高達七成的國家，確診數字仍高企，卻選擇放棄清零，與病毒共存。《星島日報》按多國疫苗接種人口比例，分析不同階段的新增確診病例、重症率及死亡率，發現部份地方曾獲「階段性勝利」，如英國在四成人口已打首針時，重症率及死亡率大跌約八成，而新加坡的接種比率由兩成升至六成期間，確診數字持續下滑，但兩國遭Delta變種病毒株肆虐時出現疫情反彈。專家解釋確診數字雖飆升，但重症及死亡情況多見於無打針人士，若本港抗疫策略要由清零轉向與病毒共存，前提是政府與社會需取共識，劃下死線從而推高疫苗接種率。新冠疫苗去年底起於歐美率先開打，各國隨即由疫苗競賽轉為疫苗接種率之爭，以色列早於三月宣佈逾半人口打畢兩針疫苗，至最近美國首針接種率已逾六成，而加拿大、英國及新加坡有逾七成人口已打第一針。惟這些接種率有一定水平的國家，不約而同由六月起出現疫情反彈。《星島日報》根據網上數據平台Our World in Data的資料，整理各國在疫苗接種率達兩成、四成、六成及七成期間，其確診數字、重症率及死亡率升幅及跌幅，並由專家拆解箇中的抗疫轉捩點。有不少國家在抗疫途上曾獲「階段性勝利」，接種一定疫苗劑量後，確診數字、重症及死亡率均急跌，以色列於今年四月有六成人口已打首針，與接種人口四成時比較，確診數字大跌九成四，死亡率少八成多，重症率亦減半，廣泛打針頗見成效。但據最新數字，當地確診數自六月中起持續暴增，至今已創高峰。英國的新冠疫苗接種率上周二正式衝破七成大關。比較當地疫苗接種人口比例，在四成人口已打首針時，重症率及死亡率曾分別大跌約七成四及八成七，惟上周的確診數字顯示，已大增五倍多。至於新加坡，其確診數字曾隨接種率上升而下降，但至七月中接種疫苗人數超過七成，其確診數字與七月初比較，卻上升三點九倍，而美國亦同樣錄「不跌反升」，當地今年四月中接種率雖達四成，確診數字卻只較之前跌百分之四，其後雖於八月底達六成接種率，但確診數字反升逾一倍。打兩針仍染疫 死亡率較低入侵各地的變種病毒株亦是引爆疫情的主因之一。中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安表示，今年六月開始Delta逐漸成為英國等地的主流毒株，他引述英國公共衞生局的數據指，當地的Delta變種病毒病例中，接種兩劑新冠疫苗與無接種疫苗的五十歲或以上病人，其確診後二十八天內的死亡率差距明顯，「前者的死亡率為百分之一點八，後者則為百分之六，你會發現打了針的（死亡）比率低些。」郭健安指出，Delta變種病毒株的傳染力高，而現有疫苗研發之時並非針對變種病毒，故難免出現突破性感染，「所以不止看打針後的感染情況，亦要看防疫政策，例如社交距離、口罩措施等。」翻查資料，英國自七月十九日起防疫限制全面解封，包括撤銷社交距離限制、取消口罩令。各地疫情持續反彈，到底疫苗是否仍屬靈丹妙藥？港大生物醫學學院教授金冬雁指，美國現時雖再爆疫，但新個案集中在疫苗接種率較低的州份，重症率及死亡率亦多見於未接種疫苗的人士，「現時雖爆疫，但說到底，有打針的人都是無大礙居多，只要有打針就流感化。」金冬雁指美國及以色列均開始要求國民接種第三針，他形容此舉是「買時間」，務求谷高民眾的抗體，以爭取在可行情況下盡量放寬社交限制。