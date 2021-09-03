可達致真正「即時互動」智慧城市構想 科技業界憧憬6G「落地」

本港進入5G（第五代流動通訊）時代不久，科學界已急不及待展望6G研發，內地更在今年六月發表白皮書，目標在二○三○年實現6G商用，到底6G相比5G有何不同？《星島日報》報道，科技業界指出，5G技術雖然將網絡時延降至毫秒級，仍未足以應付無人駕駛及虛擬實境的應用，預計要到6G年代，才可實現人與立體影像即時互動。此外，人工智能科企須即時上傳高成像影片進行分析，惟5G上傳速度難以應付，令科技界憧憬通過6G實現智慧城市構想。不過，學者指出6G技術仍需要更多研究始能實現。由中國信息通信研究院成立的IMT-2030（6G）推進組今年六月發佈《6G總體願景與潛在關鍵技術白皮書》，分析6G的潛在應用場景及所需的關鍵技術，預計在二○三○年實現商用。事實上，縱然5G商用不過剛剛開始，各地已開展6G研究，美國電信標準組織去年十月成立6G通訊技術聯盟，成員包括Google、蘋果、facebook、微軟等巨企。德國政府據報將出資折合二十三億港元，資助大學及企業研發，以減少對外國的依賴。2030年實現商用5G相比4G，有數據傳送速度倍增、降低網絡延遲的優點，令科技界一度憧憬藉此建立萬物互聯的智慧城市。不過，應科院通訊技術副總裁莊哲義指出，基於本港目前可使用的5G頻譜有限，再加上基礎設施的限制，5G除了加快數據傳送速度外，並無帶來革命性改變。香港科學園科培網絡會長李治緯指出，5G成功將訊息時延大幅降至幾毫秒，但仍然處於一般人能感受到的範圍，在應用虛擬實境時，當中的時延會影響用家體驗。如採用6G技術，訊息時延將進一進降至微秒級，令人有恍如實時的感覺。此外，李治緯續說，由於6G的頻寬及速度將較5G大幅提升，可以實時傳送影像至中央系統進行分析，更有利於實時監察。城大電機工程學系副教授、太赫茲及毫米波國家重點實驗室成員黃衡指，5G的毫米波波段若達30GHz，已較現時普及的4G LTE傳輸速度快數十倍，若6G再推進至100GHz，將較LTE技術快一百倍。目前全球正研究如何助6G技術「落地」，應用至生活層面。通訊形式方面，城大電機工程學系講座教授、太赫茲及毫米波國家重點實驗室主任陳志豪回顧早期的移動通訊系統中，由於頻譜的頻寬不足，在2G年代只能傳送文字訊息，逐漸發展到現時可以流暢地參與會議。步入6G年代，影像將不限於平面，「例如我和你通話時，手機可以投射出你的三維影像，就如在一個模擬的空間，大家面對面說話。」虛擬實境通訊 也能成醫護助力除了實時的虛擬實境通訊外，陳志豪指6G可助醫護人員一臂之力，傳送病歷的速度將大增，「傷者上救護車後，有關數據已可傳往醫院讓醫護準備手術用具。」病人過往的醫療記錄影像可三維化，醫生手術期間亦可輔以儀器觀看三維圖像，令手術更精準。政府近年推動以物聯網結合AI等技術建構智慧城市，黃衡指6G出現後，可促進智能車聯網的發展，「6G可讓流動的物件之間相互溝通。」由於6G是首個將無網絡由地面覆蓋至天空的概念，黃衡預料，日後乘坐飛機時亦可使用網絡，有了6G的衞星網絡，無人機、無人駕駛的空中的士等構思亦非天馬行空。由於頻率愈高，空氣對訊號的吸收力度愈大，需靠天線掃描找出訊號方向，再與基站對接才能成功接收數據。黃衡透露，城大團隊在天線技術方面相對領先，冀可繼續發展並生產新的6G設備。