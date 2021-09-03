宏利多元化危疾保障計劃 周全照顧客戶健康需要

危疾保障計劃針對港人健康需要
香港人近年對健康保障產品的需求愈來愈大，尤其是癌症、心臟病及中風等已成為市民常見的危疾。根據醫院管理局香港癌症資料統計中心於2019年公布的數據顯示，預期2035年本港的癌症新個案將高達42,000宗。但隨着醫療科技日新月異，只要配合適當的治療，危疾的存活率也有機會上升。
宏利深明周全的健康保障必須與時並進，因此繼去年推出 「活耀人生危疾保2」及「活耀人生危疾保2（加強版）」危疾保障計劃後，另外於今年新推出專為加強指定基本計劃的保障而設的「摯無憂危疾附加保障」，計劃分為「摯無憂危疾附加保障（基本版）」及「摯無憂危疾附加保障（加強版）」兩個版本，讓投保人可以自由選擇基本或更周全的危疾保障。宏利多元化的危疾保障計劃，配合不同客戶的健康保障需要。
深切治療保障涵蓋未知疾病
「活耀人生危疾保2」系列為客戶提供周全而持續的保障至最高100歲，涵蓋多達112種危疾及疾病，並加入如深切治療保障及生活守護保障等創新保障項目，協助客戶以積極態度走過治療及康復階段。「活耀人生危疾保2」系列突破了危疾保障的範圍，為針對現時多種新型病症的出現，一旦受保人需入住深切治療部連續三日或以上，保障將橫跨計劃以外未列明的未知疾病、受傷或嚴重傳染病，例如新冠肺炎也可得到保障，受保人可獲發名義金額20%的賠償。＊
市場首創生活守護保障
「活耀人生危疾保2」系列提供市場上首創的生活守護保障，以紓緩患者在危疾傷殘後的長期護理所帶來的經濟負擔。紀榮道指，計劃保障首次嚴重危疾索償後180日起，若受保人連續180日或以上無法自行進行沐浴、更衣、行動、移動、如廁和進食等六項列明「日常生活之活動」其中兩項或以上，並需要他人從旁協助，計劃就會提供相當於名義金額100%的額外支援保障＊。
持續守護保障
此外，「活耀人生危疾保2」系列針對港人三種主要危疾包括癌症、心臟病和中風，為受保人提供多次危疾賠償。投保人在第一次嚴重危疾索償後，仍享有持續守護保障，即額外兩次癌症保障，以及額外兩次心臟病或中風保障＊。
延伸至危疾以外的保障
另外，全新的「摯無憂危疾附加保障」計劃涵蓋多達112種指定危疾及疾病，當中包括 60種嚴重危疾如癌症、心臟病（心肌梗塞）和中風，而投保人亦可視乎個人預算和需要，選擇計劃的加強版，保障範圍擴大至包括44種早期危疾，如原位癌和早期甲狀腺癌，以及8種兒童疾病如嚴重哮喘。此外，計劃更額外涵蓋59種複雜手術賠償，大大擴闊了保障範圍，進一步支援病人危疾以外的保障需要，特別是在醫療費用方面，減輕受保人財政上的沉重壓力。
自選轉換至終身人壽保障計劃
此外，為顧及受保人理財取向及保障需要或會有變，「摯無憂危疾附加保障」計劃特別提供一次可轉換此計劃至指定的終身人壽保障計劃的選項，而無須額外提交任何健康證明。＊
聆聽客戶需要 持續產品創新
紀榮道續稱：「展望未來，我們將繼續聆聽客戶的需要，致力優化現有產品的同時並積極開發新產品，為客戶提供切合他們所需的創新產品與服務。」