宏利多元化危疾保障計劃 周全照顧客戶健康需要

持續一年多的疫情令大眾更關注健康，同時對健康保障的需求增加。宏利香港（下稱「宏利」）作為康健及退休方案的專家，多年來為港人提供多元化的危疾保障產品，以助客戶獲得更周全的健康保障。今年，宏利再次憑着出色的嶄新產品設計，贏得頭條「No.1危疾保障」大獎，實至名歸。宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示：「感謝客戶一直以來對宏利的信任，令我們再次榮獲No.1危疾保障大獎，這是對我們團隊上下一份重大的鼓勵和肯定。未來宏利將繼續實現以客戶為中心的承諾，提供更多切合客戶需要的產品。」危疾保障計劃針對港人健康需要香港人近年對健康保障產品的需求愈來愈大，尤其是癌症、心臟病及中風等已成為市民常見的危疾。根據醫院管理局香港癌症資料統計中心於2019年公布的數據顯示，預期2035年本港的癌症新個案將高達42,000宗。但隨着醫療科技日新月異，只要配合適當的治療，危疾的存活率也有機會上升。宏利深明周全的健康保障必須與時並進，因此繼去年推出 「活耀人生危疾保2」及「活耀人生危疾保2（加強版）」危疾保障計劃後，另外於今年新推出專為加強指定基本計劃的保障而設的「摯無憂危疾附加保障」，計劃分為「摯無憂危疾附加保障（基本版）」及「摯無憂危疾附加保障（加強版）」兩個版本，讓投保人可以自由選擇基本或更周全的危疾保障。宏利多元化的危疾保障計劃，配合不同客戶的健康保障需要。深切治療保障涵蓋未知疾病「活耀人生危疾保2」系列為客戶提供周全而持續的保障至最高100歲，涵蓋多達112種危疾及疾病，並加入如深切治療保障及生活守護保障等創新保障項目，協助客戶以積極態度走過治療及康復階段。「活耀人生危疾保2」系列突破了危疾保障的範圍，為針對現時多種新型病症的出現，一旦受保人需入住深切治療部連續三日或以上，保障將橫跨計劃以外未列明的未知疾病、受傷或嚴重傳染病，例如新冠肺炎也可得到保障，受保人可獲發名義金額20%的賠償。＊市場首創生活守護保障「活耀人生危疾保2」系列提供市場上首創的生活守護保障，以紓緩患者在危疾傷殘後的長期護理所帶來的經濟負擔。紀榮道指，計劃保障首次嚴重危疾索償後180日起，若受保人連續180日或以上無法自行進行沐浴、更衣、行動、移動、如廁和進食等六項列明「日常生活之活動」其中兩項或以上，並需要他人從旁協助，計劃就會提供相當於名義金額100%的額外支援保障＊。持續守護保障此外，「活耀人生危疾保2」系列針對港人三種主要危疾包括癌症、心臟病和中風，為受保人提供多次危疾賠償。投保人在第一次嚴重危疾索償後，仍享有持續守護保障，即額外兩次癌症保障，以及額外兩次心臟病或中風保障＊。延伸至危疾以外的保障另外，全新的「摯無憂危疾附加保障」計劃涵蓋多達112種指定危疾及疾病，當中包括 60種嚴重危疾如癌症、心臟病（心肌梗塞）和中風，而投保人亦可視乎個人預算和需要，選擇計劃的加強版，保障範圍擴大至包括44種早期危疾，如原位癌和早期甲狀腺癌，以及8種兒童疾病如嚴重哮喘。此外，計劃更額外涵蓋59種複雜手術賠償，大大擴闊了保障範圍，進一步支援病人危疾以外的保障需要，特別是在醫療費用方面，減輕受保人財政上的沉重壓力。自選轉換至終身人壽保障計劃此外，為顧及受保人理財取向及保障需要或會有變，「摯無憂危疾附加保障」計劃特別提供一次可轉換此計劃至指定的終身人壽保障計劃的選項，而無須額外提交任何健康證明。＊聆聽客戶需要 持續產品創新紀榮道續稱：「展望未來，我們將繼續聆聽客戶的需要，致力優化現有產品的同時並積極開發新產品，為客戶提供切合他們所需的創新產品與服務。」