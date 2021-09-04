觸發航班熔斷 機票炒貴 持針紙四菲傭抵港確診

港府由上月三十日起，容許在菲律賓及印尼完成接種新冠疫苗的外傭來港。新安排執行不足一周，即有首宗在菲律賓打針的外傭抵港後確診，並且再多一間菲律賓航空公司的航班禁飛香港，目前只剩國泰航空營運由馬尼拉抵港的航班。菲律賓的防疫措施水平惹人憂慮，有傳染病專家指港府要嚴格控制來港外傭數目，以及做好檢疫隔離。另有外傭中介料機票價錢會再上升，已超過三千元，但印尼當局已改善發放針卡的安排，印傭將陸續來港應急。本港昨天新增四宗輸入個案，患者都是菲律賓外傭，於周三乘搭5J272航班由馬尼拉抵港，均帶有L452R變種病毒，當中三人早前在香港分別完成接種復必泰及科興疫苗，另一人近月在菲律賓完成接種科興疫苗。四名患者中有兩人無病徵，其餘兩人上機前已發病。衞生防護中心指出，由於宿霧太平洋航空營運、由菲律賓馬尼拉飛抵香港的5J272航班，有四名乘客經抵港檢測而確診，以及有一名乘客未能符合相關規例指明的條件，衞生署引例禁止上述航空營運的客機在昨日至本月十六日期間從馬尼拉着陸香港。連同上月底被禁飛香港至下周六的菲律賓航空航班，目前只有國泰航空營運由馬尼拉抵港的航班。僅餘國泰營運馬尼拉航班記者瀏覽國泰航空訂票網站，本月部份日子的馬尼拉抵港航班已滿，個別日子航班的經濟艙滿座，其餘特選經濟客艙等叫價四百二十多美元起，折合約三千三百港元。在印、菲完成疫苗接種的傭工，登機來港前須持當地確認針卡，並有起飛前七十二小時的核酸檢測陰性證明，以及持檢疫酒店預訂二十一日房間的確認書。現時唯一外傭檢疫酒店是荃灣絲麗酒店。呼吸系統專科醫生梁子超向本報稱，有在菲律賓打針外傭來港後確診是意料之內，當地檢測陽性比率達兩成五，外傭由家鄉到馬尼拉，以至在飛機上都有可能染疫。他認為最理想為外傭來港前先在出發地檢疫十四天，但本港沒有機制監管對方做好檢疫，故只能嚴格控制當地來港外傭數目，做好檢疫隔離，包括員工培訓及加密員工檢測次數。印尼改良針卡 將輸出傭工香港僱傭代理協會主席張結民向傳媒指禁止宿霧太平洋航空客機來港，僅昨天便已有百多名傭工受影響，要改機票轉乘國泰航空來港。他說早已料到會出現有關個案，但坦言比想像中快，由於兩家菲律賓航空公司都被禁飛，「只剩國泰（營運），估計大家要搶機票」，機票價錢或較早前預料的二千五百元貴，恐增加僱主負擔。張結民又指印尼當局已改善發放針卡安排，容許外傭在出發前五天內取得針卡，將可陸續來港。