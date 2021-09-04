﻿動物收容所博捐款﻿﻿ 疏忽照顧致「狗食狗」﻿

虐畜事件在本港時有發生，港大法律學院與香港愛護動物協會，研究六年來超過三百宗虐待動物案件，發現大部份個案均涉及動物主人或其家庭成員，其中更有人收集逾百狗隻，創立所謂「救援收容所」，以博取市民同情及捐款，收容所環境惡劣，最終導致多達數十隻狗死亡，更有狗隻須靠進食同類生存。團隊建議政府應制訂收容所牌照法例，以監管動物收容所，引入對動物的謹慎責任。研究團隊分析二○一三至一九年共三百三十五宗「懷疑虐待動物」案件，涉及造成動物身體創傷的個案佔最多，共有一百一十八宗，其中六十三宗警方經調查後提出檢控。其次是疏忽照顧或棄養個案，佔一百零二宗；其餘還有向動物落毒、大量囤積動物等；團隊發現，近四成出現身體創傷的虐待個案，是直接由動物主人或家庭成員造成；另有近兩成半，則是家人向另一名家人的動物或者鄰居的動物施虐。研究：四成虐待創傷涉主人有兩宗案件更涉及所謂大型「動物收容所」，收集大量動物，以博取市民同情及捐款，但收容環境惡劣。其中一九年的案件中，所謂「收容所」收集一百零二隻狗及四十四隻貓，營運達十年，最終義工揭發事件，有二十八隻狗及八隻貓被發現時已死亡。在一四年二月，有人收集九十五隻狗，並將牠們放置在八鄉村屋的「收容所」，同樣接受公眾捐款，並有義工參與營運，期間狗隻開始進食同類以求存活，有二十隻狗被發現時已死亡。港大法學院促訂量刑指引研究團隊建議，政府應制訂收容所牌照法例，以監管動物收容所，引入對動物的謹慎責任，並建議沒有能力照顧動物的人，把動物交給合適機構，而不是棄養，並針對美容院、動物訓練員和寄養設施等訂立規例，以及禁止放生野生動物等。愛協調查主任秦美怡指，如市民沒足夠能力照顧大量動物，理應自願放棄至合適機構或團體，並強調此舉並非棄養，而是對動物負責任的做法。港大法律學院副教授韋凱雯則指，高等法院曾表示，由於不同案件性質不同，難為虐待動物的案件訂立量刑指引。但韋凱雯認為，是次研究顯示案件有分類及趨勢，而且外國有類似做法，建議政府盡早訂立相關量刑指引。