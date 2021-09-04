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九院員工心臟病亡 曾打一劑科興

2021-09-04 列印
　　九龍醫院一名員工曾接種一劑科興新冠疫苗，早前因急性心臟病，送院不治，目前個案已呈報衞生署，交由疫苗臨牀事件評估專家委員會檢視，並交死因裁判官跟進。衞生署昨天發佈最新疫苗安全監察報告，顯示八月新增十一宗接種疫苗後十四天內死亡個案，沒有證據顯示因疫苗引起。

　　醫管局表示，不應隨便揣測病人死因，如員工選擇不接種，可每兩周以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行一次核酸檢測。



　　接種計劃開始至八月底，衞生署共接獲四宗接種疫苗後懷疑出現腦炎的報告；而懷疑打針後出現心肌炎或心包炎，報告指上月曾接獲四十宗個案，當中一名三十八歲女子打針後患嚴重心肌炎，一度危殆；另外接獲六十四宗打針後懷疑患貝爾面癱個案。
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