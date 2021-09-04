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港八月採購經理指數上升

2021-09-04 列印
　　市場研究機構IHS Markit公佈，經季節調整後，八月份香港採購經理指數（PMI），由七月份的五十一點三，升至五十三點三，顯示本港私營經濟連續七個月好轉，增長率也是二○一四年二月以來最高，反映經濟隨著疫情回穩而向好。期內產量與新增定單連升五個月，同踞多年以來高位。受訪企業指，這不但受惠於消費券措施，更因疫情確診個案減少，有利經濟活動推展所致。不過，供應鏈卻因疫情尚未回復正軌，供應商唯有繼續延長交貨期，惡化速度更是兩個月以來最急，而原材料短缺是交貨期拖延的主要原因。

　　貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健認為，疫情下市民不能外遊，積聚大量消費力，第二期消費券下月派發，加上其後的聖誕新年旺季，相信能帶動企業定單持續增長。



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