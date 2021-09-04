貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健認為，疫情下市民不能外遊，積聚大量消費力，第二期消費券下月派發，加上其後的聖誕新年旺季，相信能帶動企業定單持續增長。
港八月採購經理指數上升
貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健認為，疫情下市民不能外遊，積聚大量消費力，第二期消費券下月派發，加上其後的聖誕新年旺季，相信能帶動企業定單持續增長。
觸發航班熔斷 機票炒貴 持針紙四菲傭抵港確診
港府由上月三十日起，容許在菲律賓及印尼完成接種新冠疫苗的外傭來港。新安排執行不足一周，即有首宗在菲律賓打針的外傭抵港後確診，並且再多一間菲律賓航空公司的航班禁飛香港，目前只剩國泰航空營運由馬尼拉抵港的...
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貿易發展同時守住安全底線 商務部將推跨境貿易負面清單
繼日前國家主席習近平在全球服務貿易峰會致辭時，提到將支持北京等地打造數碼貿易示範區，亦對服務貿易對外開放和擴大合作提出明確要求。中國商務部昨日回應，商務部將推進跨境貿易負面清單，希望在數字貿易發展的同...
2021-09-04
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中國承諾阿使館維持運作 塔利班押後公佈新政府
阿富汗塔利班原定於周五午禱後宣佈的新政府詳情，不過，外媒引用發言人指，將押後至最快星期六才公佈。聯合國周四表示，由世界糧食計劃署營運的聯合國人道主義空運服務（UNHAS）已恢復在阿富汗的運作。另外，阿...
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美麗閣佈置寫意舒適
港島西半山有不少老牌豪宅，其中美麗閣位於衛城道上，屬傳統豪宅地段。是次為大家介紹該盤的三房兩廁放盤，實用面積996方呎，間隔方正，全屋佈置以淺色家具為主，營造舒適起居環境，回到家中放慢步伐，好好享受生...
2021-09-04
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港股本周彈2% 26000遇阻力
內地財新8月服務業採購經理指數（PMI）降至46.7，創16個月低並陷入收縮，內地股市集體走弱，加上國家繼續加強網絡文娛領域監管，科網股拖累大市表現，恒指連升走勢斷䌫，最多曾跌278點，全日回吐188...
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為雲加爾開勝門 橙翼移「山」
雲加爾重掌荷蘭帥印，首次領軍出戰世界盃歐洲區外圍賽G組即提拔多名新星，上輪第一擊作客1:1和挪威，喜見新晉翼鋒加普表現突出。今晚回歸地頭迎擊後防不穩的黑山，這名二十二歲燕豪芬左翼揚言取得國家隊第一球，為新帥打開勝利之門以報知遇之恩，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（有線603台周日凌晨2:45直播） 第三度執掌橙軍，雲加爾徵召的大軍有多達十位球員只有十頂喼帽或以下。他強調要劍指世盃冠軍，就要給予機會青年球員成長。上一場世盃外造訪挪威各一言和，雲加爾首仗沿用荷蘭傳統的四三三陣式，當中最搶眼的無疑是首次為國家隊正選上陣的廿二歲左翼鋒加普，後者在該仗錄得全場最高的六次射門，甚具威脅...
2021-09-04
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【開學日！】媽媽們快來學習！盤點明星KOL潮媽造型，湊小朋友返學依然努力keep住靚！
又到9月1日開學日，近年不少明星和KOL都加入靚媽潮媽行列，絕對是為媽媽等於黃面婆、放棄打扮變hea爆大媽大平反！世上只有懶女人，趁住開學日，讓我們一起盤點各位潮媽，她們有的經過十年流住汗改變身形、有...
2021-09-01
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Band仔轉做演員 考保險健身地產牌傍身 [email protected]目標 拍劇唔好阻人收工
Band仔唔玩音樂唔夾Band仲可以做咩！？樂隊Mr.結他手Ronny（黎澤恩）去年底正式簽約邵氏，由Band仔轉型演員重新出發。其實Mr.自16年宣佈約滿環球唱片後，雖然19年曾舉行出道10周年演唱...
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巴士的點評——共富不是均富 改革不是革命
內地推進共同富裕政策，不過有些激進解讀卻走偏了，和西方一些反華觀點走在一起，講中國將會革資本家的命。這偏離事實太遠了。 近日內地自媒體人「李光滿冰點時評」的微信公眾號發佈了一篇文章，題為《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行》的評論文章，指中國官方在娛樂圈、資本市場的一系列整治行動是一場「深刻變革」，或「深刻的革命」，又提到「這次變革將蕩滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地，紅色回歸，英雄回歸，血性回歸。」 這種評論令人有中國要搞第二次文革感覺，是典型的矯枉過正。 言...
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馬場浮世繪——加州凱歌田泰安夠合拍
告東尼與田泰安關係一直良好，周日沙田開鑼戰，出戰第二場三班一千米的「加州凱歌」將交由田泰安搏殺，此駒上季尾最後一戰在郭能胯下跑谷草千二米獲第六名，今季騎者轉戰英國發展，帥權重新落在田泰安手中。查「加州...
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