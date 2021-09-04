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小西灣暴斃野豬驗出非洲豬瘟

2021-09-04 列印
小西灣暴斃野豬驗出非洲豬瘟
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　　​漁農自然護理署昨日公佈，一具野豬屍體樣本檢測出非洲豬瘟病毒，為本港首宗野豬感染非洲豬瘟病毒的個案。漁護署人員為一具在小西灣黑角徑被發現的野豬屍體進行化驗，發現有關野豬屍體樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。

  漁護署至今未有在其他地區發現異常野豬死亡個案，會繼續監察；目前沒有本地豬場受影響，但已通知所有本地豬場負責人，提醒加強安全措施。發言人指非洲豬瘟不會傳染給人類，豬肉徹底煮熟後可放心食用。



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