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特首聆聽學生對《施政》意見

2021-09-04 列印
特首聆聽學生對《施政》意見
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　　特首林鄭月娥將於下月六日發表任內最後一份《施政報告》。她昨天到訪位於青衣的保良局羅傑承（一九八三）中學，與學生座談，聆聽他們對新一份《施政報告》的意見和建議。座談會上，除該校約六十名中五和中六學生現場參與外，約八百名來自保良局屬下十六所學校的學生亦透過視像會議參與。

  在歷時約一小時的座談中，共有約二十名學生發言，他們關注的議題包括青年發展、教育、創科、醫療、環保等範疇；學生亦就國安教育、加強對香港運動員支援等提出意見。



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