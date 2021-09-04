特首聆聽學生對《施政》意見

內地推進共同富裕政策，不過有些激進解讀卻走偏了，和西方一些反華觀點走在一起，講中國將會革資本家的命。這偏離事實太遠了。 近日內地自媒體人「李光滿冰點時評」的微信公眾號發佈了一篇文章，題為《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行》的評論文章，指中國官方在娛樂圈、資本市場的一系列整治行動是一場「深刻變革」，或「深刻的革命」，又提到「這次變革將蕩滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地，紅色回歸，英雄回歸，血性回歸。」 這種評論令人有中國要搞第二次文革感覺，是典型的矯枉過正。 言...

2021-09-04