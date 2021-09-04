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男演員涉與14歲女童性交被捕

2021-09-04 列印
　　一名十四歲女童在網上交友平台上結識一名男友人後，八月中旬被帶往尖沙咀區一間酒店發生性行為，警方日前拘捕一名陳姓涉案男子。有報道指，被捕男子是一名演員，曾參演一套電視劇集。

　　警方稱，周三接獲報案，指一名十四歲本地女童早前在網上交友平台上結識一名男性友人後，八月中旬被他帶往尖沙咀區一間酒店發生性行為。



  警方調查後，前日在尖沙咀區拘捕一名二十四歲姓陳本地男子，懷疑與案有關，現正扣留調查。案件列作與年齡在十六歲以下的女童非法性交。

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