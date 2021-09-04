﻿與港生「天地對話﻿」 ﻿太空人示範無重沖茶﻿

中聯辦聯同特區政府昨天在會展中心舉辦「仰望星空話天宮」的活動，邀請正在太空「天和核心艙」的中國航天員聶海勝、劉伯明及湯洪波，與本港學生遙距「天地對話」，其間聶海勝一度展示透過太空單車鍛煉下肢及上肢力量；劉伯明則即席示範沖功夫茶。在回答香港學生的問題前，劉伯明以導遊身份，先帶領香港市民參觀「天和核心艙」，包括展示可看新聞及奧運比賽的屏幕、太空餐廳，包括有調味品、餅乾、堅果、朱古力、廚房微波爐、小型冰箱等，並透過核心艙的窗戶，回看地球的面貌。聶海勝示範倒立踩單車被問及航天員如何在太空運動，聶海勝即場示範透過太空單車鍛煉下肢及上肢力量，以及耍太極。有學生問及航天員如何在太空喝水，劉伯明指升空時有攜帶少量水，之後會收集航天員呼出的水蒸氣及排出的尿液，透過系統淨化成再生水。劉又指自己喜歡喝功夫茶，即席示範沖茶，先拿出一包裝有功夫茶的水袋，其後慢慢擠壓水袋，將功夫茶沿着接駁的管道擠出一個大小適中的水球，再向下移走水袋，令小水球懸浮在半空，便可飲用。今次是繼三人與國家主席習近平於六月「天地對話」後，另一次天地直播活動。有出席的學生形容，能和國家級人物交流，感到十分榮幸及興奮；亦有學生指對天文學一直有興趣，期望日後能往天文科學方向發展。中聯辦副主任譚鐵牛指出，今次跨越天地的特殊禮物，充份體現中央對香港、對香港青少年的無限關愛，他相信大家一定能夠深刻感受到。特首林鄭月娥表示，希望出席座談會的香港青年人能夠通過活動得到啟發，懷着開拓未來的夢想，學習航天員的精神，在科研路上不怕失敗、勇敢探索、成就理想。