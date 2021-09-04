小一新學年縮班 楊潤雄：人數未必大減

本港小一適齡學童人口下跌，有學校或面對縮班問題。教育局局長楊潤雄昨天表示，本月中會就小一學生數目進行統計，每年計算小一的班級數目，是根據學校小六離開人數以及班房數目等因素，屬派位程序的工作，因此開班數目，不一定代表小一學生人數減少了很多。最新一份《小學概覽》顯示新學年全港官立及津貼小學，較上個學年減少約六十班小一。就學生人口下跌是否與移民潮有關，楊潤雄指近期有較多人離開香港是事實，當局會整體考慮，到本月至下月知道數字後，如證實是受移民潮影響，再決定應對方案。他又說會繼續與業界討論，如果學生數目長久下跌，便要從學校的穩定性、資源運用、教學效能及學生利益中，找最好的方法處理。如一些短期人口改動，例如某一年有很多學生離開，亦有短期方法處理，過去亦曾下調開班線以及保留超額教師。