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M+網站多個爭議圖像 未能顯示

2021-09-04 列印
M+網站多個爭議圖像 未能顯示
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　　西九文化區M+官方網站昨日未顯示多個具爭議館藏的圖像，只剩下文字說明。M+回應指，正參考電影、報刊及物品管理辦事處等有關當局的意見，檢視對個別作品圖像的處理方法，在檢視工作完成前，暫不會上載有關圖像到網站。M+部份館藏早前引起爭議，其中艾未未作品《透視研究：天安門》，顯示一隻向天安門舉起的中指，曾被質疑違反《港區國安法》。

  西九文化區管理局主席唐英年曾表示，會將淫褻或不雅的館藏「打格仔」，當時相關的藏品亦被加上警告字句，指作品涉及敏感內容，但當時公眾仍可能點擊顯示作品。



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