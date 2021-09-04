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熱血公民宣佈解散 兩區議員辭職

2021-09-04 列印
鄭松泰
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        熱血公民昨在社交網站發文宣佈解散，形容縱然得到眾多同路人支持，但面對目前已無政治進路現實，即日起解散。主席鄭松泰上月底被取消立法會議員資格，另外兩名區議員黃兆健及王頴思，亦在昨日辭去區議員職務。鄭松泰表示，二〇一六年「永續《基本法》」運動失敗告終，以「克勤小物」為宗旨，繼續走入社區宣揚理念，努力為港人打拼，感謝過去支持及不離不棄的人士，自一二年成立以來得他們擁護，經歷多個寒冬。

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